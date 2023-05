Tabac : les hausses de prix sont-elles dissuasives ?

À compter du lundi 1er-Mai, certains paquets de cigarettes dépassent la barre des 11 euros. Cette augmentation est-elle efficace pour réduire le tabagisme ? Eléments de réponses.

La nouvelle augmentation du prix du tabac va-t-elle lutter contre le tabagisme ? À compte du lundi 1er-Mai, pour plusieurs marques, le prix paquet atteint désormais 11 euros au moins. "Il peut passer à 15,16 euros. Si on a envie de fumer, c’est une addiction, c’est une envie. On ne le contrôle pas", témoigne une femme. Outre la difficulté de s’en défaire, il y a le fait que la cigarette a une image positive dans la société.

Vers un paquet à 15 euros ?

Elle plaît aux jeunes générations et aux femmes. On constate une reprise du tabagisme pour celles-ci. Alors, les associations militent pour un prix qui serait de l’ordre de 15 euros le paquet. "Si nous arrivons à un paquet à 15 euros en 2027, […] le fumeur serait en capacité de se dire : ‘Ça va augmenter. Il faut que je me prépare. Il faut que j’arrête.’", explique le Pr Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le tabac. Ces taxes sur les cigarettes ne suffisent pas à compenser le coût sanitaire et environnemental que représente le tabac. Pour cela, il faudrait passer à 40 euros le paquet.