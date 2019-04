Santé : un hôpital sur mesure dans l'Oise

La consultation de sage-femme vient de s'ouvrir à l'hôpital de Chaumont-en-Vexin dans l'Oise. Une patiente enceinte, qui ne peut pas consulter de gynécologue dans sa commune, profite de cette nouveauté. Sans cela, elle devrait se débrouiller par ses propres moyens. En effet, l'hôpital de Beauvais est à 30 kilomètres de chez elle.

"Éviter un mauvais suivi de grossesse"

Désormais, le dernier vendredi de chaque mois, une sage-femme se déplacera de Beauvais à Chaumont-en-Vexin. "On espère que les patientes seront tentées de venir plus près de chez elles, pour éviter un mauvais suivi de grossesse", explique Stéphanie Adehossi, la sage-femme. Des consultations de médecine générale ont également lieu six jours sur sept, pour pallier la pénurie de généralistes en ville, où il reste deux médecins sur six.

