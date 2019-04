Justice : deux femmes jihadistes assignent l'État

Les avocats de deux femmes détenues en Syrie, qui ont chacune trois enfants, veulent contraindre la France à les rapatrier. Ils "ont d'abord insisté sur le danger de mort encouru par les enfants de ces deux femmes", explique Sophie Neumayer en direct du tribunal administratif de Paris. Les six enfants ont entre 1 et 8 ans et certains seraient retenus dans des camps de réfugiés kurdes depuis plus de deux ans et demi. "Ils veulent également que la justice oblige le gouvernement à rapatrier leurs mères".

Le ministère des Affaires étrangères refuse

Il s'agit notamment de la Nantaise Margaux Dubreuil dont le nom figurerait sur une "liste de 130 ressortissants français que le gouvernement s'apprêtait à rapatrier il y a quelques semaines avant finalement d'annuler l'opération", poursuit la journaliste. "La représentante du ministère des Affaires étrangères a demandé au juge de rejeter cette demande. Elle estime que le magistrat n'a pas à s'immiscer dans la conduite des affaires internationales de la France. Le tribunal devrait rendre sa décision dans les prochains jours", conclut-elle.

