Solidarité : le Secours populaire permet aux bénéficiaires de profiter de produits frais à faible coût

En Seine-et-Marne, le Secours populaire organise un marché pour que les personnes en difficulté accèdent à des produits frais à faible coût.

Ce sont des produits frais à des prix modérés que sont venus chercher 400 bénéficiaires du Secours populaire à Mormant (Seine-et-Marne). Le kilo de pommes de terre est à 50 centimes. L'initiative permet aux personnes de ne pas se passer de produits frais. "J’ai acheté un poulet, quelques kilos de légumes", précise une riveraine. Une dizaine de producteurs ont joué le jeu en étant subventionnés par l’association.

Privation de repas

"Il y a une précarisation des gens qui, il y a encore quelque temps, n’avaient pas besoin de l’aide des associations", explique Thierry Robert, secrétaire national du Secours populaire français. Parmi les nouveaux bénéficiaires, il y a de plus en plus d’actifs. Un couple profite du marché pour varier les repas. "On a eu un poulet, et ce qui est poisson, viande, c’est rare généralement", avance un père de famille qui se prive parfois au profit des enfants.