Inondations en Grèce : à Lamia, la population frappée par des pluies diluviennes

Mercredi 6 septembre, les équipes du 20 Heures se sont rendues vers le centre de la Grèce, dans la région montagneuse de Magnésie, là où des inondations ont frappé la population ces derniers jours. Les pluies qui arrivent du Nord étaient attendues, mais tous sont surpris par leur intensité. Après les feux de l'été, voici une deuxième catastrophe pour les habitants.



Les autoroutes fermées

Vers 17h, la pluie a redoublé. Les plaques d'égouts ont sauté, les rues sont devenues impraticables et les autoroutes ont fermé. Pompiers, secouristes et policiers sillonnent la région pour demander à chacun de se mettre le plus vite possible à l'abri. Le journaliste Thibaud de Barbeyrac, envoyé spécial à Lamia (Grèce), explique "qu'il y a une heure, il n'y avait quasiment pas d'eau ici. Il y a maintenant 15 à 20 centimètres d'eau. De nombreux automobilistes sont bloqués sur les bords des routes, et la pluie doit durer une grande partie de la nuit."