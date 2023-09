Crise climatique : l’été de tous les extrêmes

Partout sur la planète, les conséquences du changement climatique sont visibles, avec des canicules, des incendies ou des inondations. L'été 2023 a été celui de tous les extrêmes.

Canicule, incendie, inondation : les trois derniers mois donnent le tournis. Partout sur la planète, l’humanité vit le changement climatique et son lot de catastrophes naturelles. En Inde, le mois d’août a été le plus chaud et le plus sec de son histoire. Juin, juillet et août ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés. Les températures augmentent et cela change tout. "Ce que l’on voit maintenant est dans la fourchette des prévisions qu’on avait faites dans les derniers exercices du GIEC", explique Fabio d’Andrea, climatologue.

Effondrement climatique

Le thermomètre s’accompagne aussi de violents incendies, comme dans l’archipel d’Hawaï ou au Canada. La végétation est trop sèche et s’embrase. Les mégafeux contribuent au réchauffement climatique. À Pékin (Chine), les inondations ont été très violentes et très meurtrières. Le secrétaire général de l’ONU s’alarme de ce terrible bilan : "L’effondrement climatique a commencé. Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face."