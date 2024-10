Saumon : une surconsommation qui interroge

C’est l’un des aliments préférés des Français : le saumon. La consommation de ce poisson a poussé à la surconsommation et les conséquences sont lourdes.

Il est sur toutes les étals et est le poisson le plus consommé en France. En pavé, en filet, fumé ou encore en sushi, il y en a pour tous les goûts. Les Français en consomment toujours plus, près de 300 000 tonnes chaque année en France, en moyenne quatre kilos par habitant. “C’est plus facile à cuisiner, il n’y a pas d'arêtes, ça plaît à tout le monde” déclare une passante faisant ses courses au marché.

Des conditions d’élevage déplorables

Un poisson qui n’a plus rien de sauvage puisque 99 % du saumon est importé et vient d’élevage industriel notamment de Norvège ou d’Écosse. Dans ces pays aux eaux froides, d'immenses fermes usines ont été installées en pleine mer et des milliers de saumons sont élevés dans chaque bac. La promiscuité dans ces bassins fait des ravages et le taux de mortalité peut atteindre jusqu’à 20 %. “Aucun règlement n’encadre tout ça donc on peut mettre autant de saumons que l’on souhaite” déplore Gwendoline Farias. La France est aujourd’hui le premier consommateur de saumon en Europe .

