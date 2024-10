Santé : quels sont les bienfaits du poisson sur l’organisme ?

Pour la chronique santé du 20 heures, dimanche 20 octobre, le chroniqueur et médecin Jimmy Mohamed revient sur les bienfaits nutritionnels du poisson.

Le saumon est l’un des aliments préférés des Français. Interrogé sur les apports et les potentiels dangers de ce poisson sur l'homme, le médecin Jimmy Mohamed prône la prudence, notamment au restaurant où il serait judicieux de regarder l’origine du poisson avant la commande par exemple. Les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sont une consommation de deux poissons par semaine dont un poisson gras comme le saumon et un poisson différent comme du colin ou encore du merlu.

Le poisson, excellent aliment pour la santé

Est-ce un mythe ou une réalité ? Le poisson a toujours joui d’une excellente réputation quant à ses bienfaits nutritifs. Ces bienfaits sont confirmés par Jimmy Mohamed : “Le poisson contient des oméga 3 et 60% du cerveau humain est constitué de gras et en grande partie de ces oméga 3”, indique le médecin. Parmi les poissons avec le plus de bienfaits nutritionnels, on trouve la sardine qui en plus de ces fameux oméga 3 permet de fabriquer des molécules anti-inflammatoires qui protègent des maladies cardio-vasculaires.



