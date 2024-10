Enquête : l’engrenage de la prostitution des mineurs

Quels mécanismes peuvent conduire une adolescente à basculer dans la prostitution ? Les réseaux sociaux jouent désormais un rôle clé dans ce recrutement. Plus de 10 000 mineurs seraient concernés, soit une augmentation de 70 % en cinq ans.

À visage découvert, elle accepte de raconter son traumatisme dans l’espoir de s’en libérer. En 2021, Eva n’a plus de lien avec ses parents et elle a besoin d’argent. Lors d’une soirée, elle est approchée par une jeune femme qui lui promet d’en gagner facilement : “Elle était trop bienveillante. Elle me dit que je vais devoir accompagner des clients et que je gagnerais de l’argent comme ça”, raconte-t-elle. Vingt-quatre heures plus tard, elle se retrouve dans une voiture avec cette femme qui a servi d’appât et avec un homme qui va devenir son proxénète. Ils lui font fumer du cannabis et l'emmènent au domicile de son premier client.

10 000 mineurs seraient concernés

L’engrenage de la prostitution va durer six mois. Dans des voitures de luxe ou des appartements, Eva se filme avant de retrouver ses clients. Elle peut rapporter jusqu’à 15 000 euros par mois à son proxénète qui ne lui verse que 30 %. Comme elle, des milliers de jeunes filles se prostituent en France via des sites internet ou les réseaux sociaux. Au moins 10 000 mineurs seraient concernés, selon les associations.



Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.