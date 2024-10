Pomme de terre : la France a la frite

Le populaire tubercule a le vent en poupe dans l’Hexagone. En 2024, la filière tricolore de la pomme de terre, née dans les années d’après-guerre, en a livré quelque 6,8 millions de tonnes, plaçant la France en tête des exportateurs.

On l’aime grillée, en purée, en frite ou en chips. La pomme de terre, chaque Français en avale en moyenne 50 kilos par an. À chaque repas sa recette. Le couple de retraités bretons interviewé dans le reportage ci-dessus apprécie ce féculent parce qu’il tient au corps, mais pas seulement. Ils paient 52 centimes le kilo, un prix imbattable. Des mordus de pomme de terre et des producteurs qui, eux aussi ont le sourire. À Ploeuc sur Lie, dans les Côtes d’Armor, Frédéric Ecobichon cultive 23 hectares de patates. Son cru 2024 s’annonce bien, avec des rendements en hausse de 10 à 15%. "La récolte a été correcte du fait du cumul d’eau qu’on a eu toute l’année", explique-t-il.

La France, premier exportateur mondial de pommes de terre

Des pays de plus en plus friands de frites et de chips. La France est le premier exportateur mondial de pommes de terre et le deuxième producteur d’Europe, après l’Allemagne, mais devant les Pays-Bas, avec 6,8 millions de tonnes l’an dernier. Une filière dopée par l’industrie de la patate, née dans les années d’après-guerre. Aujourd’hui, elle absorbe 45% des récoltes françaises. Dans une usine où on produit une célèbre purée en flocons, les ventes sont plutôt bonnes, mais l’approvisionnement devient compliqué. La bataille du tubercule est rude. Convoitée par les industriels, elle est également de retour sur les tables des chefs. Dans la Somme, Louis Morieux en a même fait son plat signature : un millefeuille de pommes de terre à l’ail noir et aux myrtilles. Une image redorée, qui sonne pour une revanche, pour la patate.

