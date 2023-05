Moselle : Guillaume Brabant ouvre une boucherie aux produits 100 % locaux

En Moselle, un couple de commerçants a fait le pari d’installer une boucherie dans le petit village de Baudrecourt (Moselle), pour y vendre la viande des éleveurs locaux. Cela fait un an, et c’est déjà un énorme succès.

C’est un peu le nouveau lieu de rendez-vous du village. La boucherie de Baudrecourt (Moselle) a ouvert il y a un peu plus d’un an. “Cela redonne vie au village, c’est très appréciable”, explique un habitant. Le premier supermarché est à 10 kilomètres. Guillaume Brabant, boucher, a tout misé sur la proximité. Tous ses produits viennent des villages alentours et ne sont pas forcément plus chers. Une initiative soutenue par les clients.

Pas d’intermédiaire avec les agriculteurs

Régulièrement, Guillaume Brabant, part à la rencontre des agriculteurs. Pas besoin de rouler bien longtemps, les vaches bovines se trouvent à 4 kilomètres, à Lesse (Moselle). Ici pas d’intermédiaire, alors le boucher a accepté d’acheter le kilo de viande 50 centimes plus cher que le marché. Le boucher veut se ressourcer près du village, quitte à renoncer à certains produits. Il y a encore quelques années, il ne connaissait rien à la découpe. Quand il choisit de s'installer en milieu rural, les banques n’y croient pas. Aujourd'hui, il cuisine même les repas de la cantine scolaire du village, et souhaite s’agrandir.