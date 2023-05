Lyon : le stationnement bientôt plus cher pour les grosses voitures

En 2024, le tarif du stationnement dans Lyon (Rhône) augmentera de 10, voire de 25 euros, selon la taille du véhicule.

À Lyon (Rhône), il vous faudra, dès 2024, payer le stationnement en fonction de la taille et du poids de votre véhicule. Jusqu’à présent, il y avait un prix unique : 20 euros par mois pour l’abonnement résident. À compter de l’an prochain, il y aura trois tarifs distincts : 15 euros pour les petites citadines et voitures électriques, 30 euros pour les voitures standards et 45 euros pour les grosses cylindrées et les SUV.

Les Lyonnais plus ou moins d’accord avec le nouveau tarif

Une volonté de la municipalité écologiste qui juge ces véhicules plus encombrants et donc plus polluants. “En fonction du poids, plus d’émission de CO2, on a plus de métaux utilisés, on a aussi un danger plus important en matière de sécurité routière pour les autres usagers et une emprise plus importante sur l’espace public”, souligne Valentin Lungenstrass, adjoint au maire en charge des mobilités et de la logistique urbaine. Dans la ville, les avis sont partagés. Les plus favorables saluent une certaine cohérence environnementale avec cette nouvelle tarification, d’autres trouvent la mesure injuste et dissuasive. Les familles nombreuses et les personnes les plus modestes bénéficieront du tarif réduit de 15 euros.