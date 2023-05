Une reconstitution en 3D du Titanic révèle de nouvelles facettes de l'épave

Cent ans après le naufrage du Titanic, qui avait fait 1 500 morts, des scientifiques sont parvenus à reconstituer l'épave.

Par 3 800 mètres de fond, dans une eau sombre et trouble, à la visibilité réduite, il est impossible d'apercevoir le Titanic en entier. Mais pour la première fois, un double numérique de l'épave donne une vue globale du navire, 111 ans après son naufrage. Des robots sous-marins, télécommandés par une équipe à bord d'un navire spécialisé, ont passé plus de 200 heures à sonder l'épave sur toute sa longueur et sa largeur. Plus de 700 000 images ont été prises, sous tous les angles, afin de recréer l'ensemble en 3D.

Enfin connaître la vérité sur le naufrage ?

Des chaussures, des bouteilles de champagne encore fermées, toutes les données collectées donnent à voir de nombreux détails jusqu'alors inaccessibles. Autant d'informations qui permettront peut-être de lever une partie du mystère sur cette catastrophe qui a fait quelque 1 500 morts. "On ne comprend pas vraiment comment la collision avec l'iceberg s'est produite. On ne sait même pas s'il l'a percuté à tribord comme les films le racontent", soutient Parks Stephenson, historien du Titanic. Cet instantané gigantesque permet aux scientifiques d’interrompre l'œuvre du temps, alors que l’épave se dégrade d’année en année, rongée par la rouille et les bactéries.