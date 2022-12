Alimentation : une bouchère décroche le titre de meilleur ouvrier de France à 31 ans

Stéphanie Hein vient de décrocher le titre de meilleur ouvrier de France en boucherie. Elle est la première femme à obtenir cette distinction.

À Bléré (Indre-et-Loire), Stéphanie Hein, est devenue une star. À 31 ans, elle a décroché le titre de meilleur ouvrier de France en boucherie. C’est la première femme à obtenir cette distinction. Dans la boutique où elle travaille, les clients et ses collègues ne tarissent pas déloge à son sujet. "Elle est courageuse, il faut le faire. Moi, j’en aurais été incapable", assure Laurent Hérault, chef boucher à la boucherie Doiseau.

12 pièces de viande en neuf heures

Le 7 novembre 2022, à Paris, Stéphanie Hein a affronté 48 autres candidats. Durant neuf heures d’épreuves, elle a dû préparer douze pièces de viande. "C’était très intense, donc il faut être bien physiquement et dans sa tête. Pour nous, c’est la consécration, c’est le plus haut niveau de notre métier. On ne peut pas aller au-dessus", explique la bouchère. Stéphanie Hein espère susciter des vocations. En attendant, elle est désormais un exemple pour tous les jeunes de sa boucherie.