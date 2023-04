Alimentation : le goûter, un business bien sucré

Chaque année, 600 000 tonnes de biscuits et gâteaux industriels sont vendus. Le quatre heures est devenu un rituel et cela n’a pas échappé à la grande distribution, comme aux influenceurs.

L’heure du goûter est souvent celle des gourmandises, du sucre, du chocolat où seul le plaisir compte. Moment incontournable à la sortie de l’école, la halte à la boulangerie. Enfants comme adultes adorent ça, le goûter, c’est sacré et c’est aussi un sacré business. Pain au chocolat, croissant ou roulé à la cannelle, il y en a pour tous les gouts, mais la star qui dope les ventes dans une boulangerie, c’est le cookie. “On fait à peu près 25 % du chiffre d’affaires sur un produit, le cookie”, confie Yasmine Djaballah, boulangère.

Pourtant au départ, le rituel était bien plus sobre et se résumait à l’après-guerre seulement à une tranche de pain. Dans les années 80 le repas s'élargit, il devient un argument qui fait vendre et la pub s'en empare. Aujourd'hui, il se vend près de 600 000 tonnes de biscuits et gâteaux industriels. Sur ce marché ultra concurrentiel, il faut se démarquer, alors la biscuiterie Jeannette française a décidé de se spécialiser dans le haut de gamme. Et le marché se développe aussi sur les réseaux sociaux avec l’apparition d’influenceurs goûter spécialisé en recettes de gâteaux.