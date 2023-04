Photo Hebdo : un lac artificiel à sec à Barcelone, une mère girafe et son petit, une photo de l’intelligence artificielle récompensée lors d’un concours… L'actualité en images

Photo Hebdo retrace, samedi 22 avril, une semaine d’actualité en quelques clichés souvent insolites. Direction l’Espagne et son sol aride, la Corée du Nord et ses rues vides, en passant par l’Alaska.

Une terre, en souffrance, traces de vie envolée, le lac artificiel au nord de Barcelone s’est évaporé. La sécheresse brûle le sol d’Espagne, il craque et la vérité se fissure. L’une des plus belles photos de l’année a été récompensée par un prix prestigieux. Vous pensez qu'il s'agit d’un cliché capturé, non, c’est une image créée par l’intelligence artificielle, pourtant le jury n’y a vu que du feu.

Un tourbillon dans une aurore boréale

En Corée du Nord, une photo montre le bonheur d’un paradis artificiel lors de l’inauguration d’un quartier, sans un homme ou une voiture dans la rue. Au Japon, le printemps est célébré et la glycine est sculptée dans les airs, laissant paraître l’illusion d’un ciel mauve grâce à des jardiniers aux doigts de fée. En Alaska, un tourbillon engendré par les vapeurs d’eau d’un moteur de fusée est apparu sur une aurore boréale. Ou encore une mère girafe qui embrasse son petit qui se tient debout pour la première fois.