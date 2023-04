Guerre en Ukraine : au cœur de la brigade d'assaut

Ils sont tous des volontaires, expérimentés ou novices, mais veulent prendre part au conflit. En Ukraine, la brigade d'assaut a de nouvelles recrues.

Attirer des volontaires expérimentés ou encore de jeunes Ukrainiens qui n'ont pas peur de se retrouver sur la ligne de front. Des vidéos l'annoncent : ils seront le fer de lance de la reconquête. On peut y entendre : "On forme une brigade dans un seul but : détruire l'ennemi avec honneur et sans pitié. Jusqu'à la dernière bataille, rejoignez la brigade d'assaut". Sur le terrain, on y trouve tous les profils : "47 ans, cheminot", "33 ans, garagiste", "29 ans, chauffeur", annoncent-ils tour à tour. Ils sont déjà 28 000 à avoir rejoint cette brigade d'assaut.

100 000 pertes du côté ukrainien

Les entraînements se font par petits groupes. Certains sont déjà aguerris, d'autres n'ont jamais mis les pieds dans une tranchée. Ils sont tous extrêmement motivés. Une formation intensive, tous les jours, depuis un mois et demi. Ils ont tous dû apprendre les gestes de premiers secours. Dans ce conflit qui aurait déjà couté la vie à 100 000 ukrainiens, ces nouveaux soldats savent qu'ils seront confrontés à des scènes difficiles dans quelques jours ou quelques semaines.