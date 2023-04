Suède : les bateaux, les trésors engloutis de la mer Baltique

Il y aurait plus de 10 000 épaves de l’époque Viking à nos jours seraient dans les fonds de la mer Baltique et parfois non loin du rivage. L’état exceptionnel de conservation des bateaux est dû à une eau peu salée.

Au nord-est de l’Europe se cache le plus grand musée sous-marin au monde. En Suède, la Baltique est un sanctuaire d’épaves, il y en aurait plus de 10 000, parfois à quelques mètres du rivage. Dans le port de Stockholm, des archéologues sous-marins s’apprêtent à plonger pour étudier cinq navires qui reposent dans l’eau depuis plusieurs siècles. “La mer baltique est différente car elle est moins salée. Il n’y a pas beaucoup d’oxygène dans l’eau et donc on n'a pas tous ces mollusques qui grignotent le bois des épaves. Partout dans le monde, les bateaux auraient été mangés”, explique Jim Hansson, archéologue sous-marin.

Un navire du XVIIe siècle en parfait état

Au milieu des bateaux dont le plus vieux daterait du XVIe siècle, ils mesurent les coques et analysent chaque pièce retrouvée pour dater le rafiot. “La meilleure conservation possible est de les laisser dans l’eau”, soutient l'archéologue. Dans un musée de la capitale est exposé le Vasa, un vaisseau de la marine suédoise de 70 mètres de long datant du XVIIe siècle dans un état de conservation sans pareil et qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes.