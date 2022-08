ScunchiZ, un site spécialisé dans les goûters sains et équilibrés

Tout l'été dans "C'est mon boulot", des idées de business originales, des créations d'entreprise qui répondent à l'air du temps. Vendredi 12 août, le portrait de Bathylle Baudry, qui s'est lancée dans les goûters bons et sains, pour les enfants et pour les grands, avec son site ScrunchiZ.

Bathylle Baudry est une jeune maman qui, pour son enfant de quatre ans, ne trouvait pas de goûter à la fois bon, sain et sans une tonne d'emballage.

"J'ai commencé à me pencher sur la question et je n'ai pas trouvé de solutions. J'ai donc décidé de lancer ScrunchiZ." Bathylle Baudry sur franceinfo



Mais comment se lancer dans l'industrie agro-alimentaire quand on a passé dix ans au Club Med dans la finance ? "On a travaillé avec une auteure culinaire qui écrit des bouquins de cuisine saine et gourmande, Marie Chioca. Elle a mis à disposition ses recettes pour qu'on ait une base de départ qui était déjà validé par de nombreux lecteurs et parents, enfants. Après, on a travaillé les recettes pour que ça matche avec notre cahier des charges, que ce soit réduit en sucre, en gras mais que la dimension plaisir soit vraiment présente", déclare Bathylle Baudry.



Et pour sauter le pas, Bathylle Baudry a été accompagnée par Agro ParisTech, un incubateur d'entreprises lancées dans l'innovation pour une alimentation durable.

Bathylle Baudry a fait le choix de ne pas passer par la grande distribution et de ne vendre qu'en ligne. Notamment pour réduire les emballages. ScrunchiZ a démarré petit en décembre 2020, avec du financement participatif. Elle compte aujourd'hui 2 500 clients mais Bathylle Baudry est sûre que de beaux jours sont devant elle.