Incendies : le Canada demande de l'aide internationale pour combattre les énormes feux dans l'ouest du pays

La situation est toujours critique au Canada. Depuis le début du mois de mai, le pays fait face à d'importants incendies qui ne cessent de s'étendre. Quatre provinces de l'ouest sont désormais touchées.

Le Canada a lancé mercredi 17 mai, un appel à l'aide internationale pour combattre les feux dans l'ouest du pays. Jusqu'ici, c'est principalement la province en Alberta qui a été touchée, mais maintenant d'importants incendies se sont également déclarés dans la Saskatchewan, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest.

La situation est plus que préoccupante. Les autorités estiment qu'il faudra plusieurs mois pour revenir à une situation normale. "Il faut imaginer plus d'une centaine de départs de feux, des forêts entières qui brûlent, des nuages de fumée qui se répandent dans les campagnes. La situation qui préoccupante et dangereuse", alerte Bill Blair, le ministre canadien de la Sécurité publique.

Dans la province des Territoires du Nord-Ouest, des milliers de personnes ont été évacuées, car elles étaient ainsi que leurs habitations menacées par les flammes. Et pourtant, les autorités ont déployé les gros moyens pour tenter de maîtriser les feux : 2 500 pompiers sont venus de tout le Canada, 400 militaires. Cela ne suffit pas, alors le Canada s'est tourné vers d'autres pays pour demander de l'aide. Les États-Unis, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont été contactés pour apporter du renfort.

Une météo défavorable explique cette situation dramatique

L'ouest du Canada a connu un mois d'avril très sec. Puis, le pays a enchaîné avec des températures record, le tout amplifié par des vents violents. Depuis quelques années, on note une augmentation de ces incendies extrêmes liés évidemment au réchauffement climatique. On se souvient tous du fameux "dôme de chaleur" qui avait étouffé le nord des États-Unis en 2021. Des températures folles, de plus de 40 degrés, asséchant le sol et entraînant des épisodes de grandes chaleurs. Des phénomènes qui inquiètent lorsqu'ils ont lieu en été, mais qui inquiètent doublement lorsqu'ils se déclarent au printemps, comme c'est le cas au Canada.

Les années 2019 et 2020 ont aussi été marquées par d'énormes incendies, en Australie. Des millions d'hectares partis en fumée, des milliers d'habitations détruites, des dizaines de morts ... Là encore, ces feux se sont déclarés après une année 2019 particulièrement chaude en Océanie. Là encore, il était question du réchauffement climatique pour expliquer la situation.

D'importants incendies redoutés ailleurs dans le monde

Actuellement, la Chine fait face à des températures anormalement élevées. 36 degrés à Pékin, plus de 40 dans certaines régions comme le Yunnan, pourtant connu pour son climat doux. La situation suscite beaucoup d'inquiétude.

Le retour du phénomène El Niño inquiète aussi énormément. Selon les prévisions de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la période 2023-2027 sera avec une quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Cela fait peur. Cela vaut tous les rapports du Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies. Notre maison brûle au premier sens du terme et nous continuons de regarder ailleurs.