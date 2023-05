Infographies Incendies au Canada : Paris, Lyon, Marseille... Visualisez ce que représente la surface brûlée par rapport à des villes françaises

Franceinfo a comparé le nombre d'hectares de forêt qui ont été ravagés dans la région de l'Alberta à des grandes métropoles françaises. Le résultat est édifiant.

Au Canada, 445 781 hectares – soit 4 457,81 km2 – de forêt et de broussailles sont parties en fumée dans la région de l'Alberta. Soixante-quatorze incendies sont toujours actifs, vendredi 12 mai, dont 22 sont toujours considérés comme "hors de contrôle", selon le tableau de bord mis à jour en temps réel par le gouvernement de la province.

Au total, près de 29 000 habitants ont été mis à l'abri des flammes, mais certains d'entre eux ont tout perdu : commerces, maisons, souvenirs... C'est dans le nord de la province que les pertes ont été les plus importantes. "Plus de 150 maisons ont été détruites ou démolies ainsi qu'un certain nombre d'autres infrastructures comme un centre pour les personnes âgées", a expliqué une ministre, évoquant plus de 4 000 personnes évacuées.

Pour éteindre cette gigantesque fournaise, les pompiers sont à pied d'œuvre. Plusieurs provinces canadiennes, mais aussi des États américains proches (comme l'Oregon et l'Alaska), ont envoyé des renforts pour aider les soldats du feu afin "d'éviter l'épuisement", a expliqué une porte-parole des secours. L'armée a aussi été déployée : environ 200 soldats sont arrivés sur place jeudi et 100 autres devraient arriver sous peu, d'après les autorités canadiennes.

Images satellitaires des feux de forêt dans la province d'Alberta (Canada) prises par Sentinel-3 le 6 mai 2023. (Sentinel Hub)

Vu du ciel, on constate aussi que les pertes sont immenses. Le satellite Sentinel-3 a capturé des images de l'incendie. On peut y apercevoir d'importants panaches de fumée s'échappant de plusieurs feux de forêts. Et le temps est compté, car malgré une baisse des températures ces deux derniers jours, les brasiers pourraient regagner en vigueur en fin de semaine avec le retour de la chaleur dans le centre et le nord du pays, selon le site météorologique Environnement Canada.

Pour comprendre l'ampleur du phénomène, Franceinfo a remis en perspective ces feux de forêts canadiens avec quatre plus villes françaises : Marseille, Toulouse, Paris et Lyon.

Plus de 42 fois la superficie de Paris

La surface brûlée par les incendies qui sévissent actuellement au Canada représente 36,88% de la région Ile-de-France. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 75,1 km entièrement détruit par les flammes. Soit 42,19 fois la surface de Paris intra-muros.

Près de 18 fois celle de Marseille

Si on descend plus dans le sud du pays, du côté de Marseille, la neuvième ville de France la plus importante en superficie avec ses 240 km2, la comparaison est tout aussi terrifiante. Les feux de forêt canadiens représentent 14,10% de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 18,46 fois la surface de Marseille. Le feu brûlerait entièrement les villes d'Aix-en-Provence, de Toulon ou encore de La-Seyne-sur-Mer.

Presque 93 fois la ville de Lyon

Du côté de Lyon, métropole de 47,87 km2 en Auvergne-Rhône-Alpes, les incendies canadiens représentent 6,38% de la région mesurant 69 711 km 2 et brûleraient sur leurs passages 92,89 villes de la taille de Lyon.

Environ 38 fois celle de Toulouse

Les incendies en Alberta ravageraient également 37,59 villes comme Toulouse, qui fait une superficie 118,3 km2. Ramenés à l'Occitanie, ils représenteraient 6,11% de la région, la deuxième plus grande de l'Hexagone.