"Dôme de chaleur" : le village canadien de Lytton, en proie à de violents incendies, totalement évacué

Les conséquences dramatiques du "dôme de chaleur" se multiplient au Canada et dans le nord-ouest des Etats-Unis. Le village canadien de Lytton, où un record absolu de chaleur à l'échelle du pays a été recensé mardi 29 juin, a dû être totalement évacué mercredi soir du fait de violents incendies, a annoncé le maire Jan Polderman.

Ce dernier a déclaré à la chaîne canadienne CBC News (en anglais) avoir appelé l'ensemble de la population à évacuer, alors que des incendies se propageaient à travers la commune d'environ 250 habitants. L'ordre officiel d'évacuation a été signé à 18 heures, heure locale, précise CBC News.

Les résidents, qui sont nombreux à avoir dû quitter les lieux dans l'urgence selon CBC News, ont été dirigés vers les villes voisines de Boston Bar, Merritt et Lillooet, en Colombie-Britannique. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent la violence des flammes qui ont ravagé Lytton.

A horrific time for those who call #Lytton home. Homes completely destroyed, businesses up in flames in just a few minutes. The hospital is apparently destroyed, along with the fire station and Main Street. People left with just the clothes on their back. Heartbreaking