"Nous, les Européens". Energie : la grande panne ?

Pour ce nouveau numéro de la saison 5, direction l'Autriche, qui a pris les devants face à la menace du black-out aujourd'hui sérieusement envisagée.

L’armée et les communes se mobilisent quand de grandes chaînes de supermarché préparent même leur personnel au risque de pillage… dans un pays où une centrale nucléaire flambant neuve n’a jamais été mise en service.

Un scénario catastrophe

> LE GRAND REPORTAGE

Un monde sans transports, sans feux de signalisation, sans cartes de crédit ni distributeurs de billets, sans logistique pour les supermarchés… Voilà ce qui se passerait en cas de black-out, une panne de courant généralisée. Un scénario catastrophe que l’Autriche prend très au sérieux ! Dans ses messages de prévention, l’armée appelle les habitants à se préparer et la télé publique en a même fait la toile de fond d’une série à succès...

Un reportage de Alexandre Paré, Philippe Maire et Marianna Gioka.

> Et aussi : L’Allemagne est le pays européen où la tension est la plus grande aujourd’hui. A cause du manque d’énergie, risque-t-elle de rentrer en récession cet hiver ? Eléonore Gay est allée à la rencontre de hauts responsables gouvernementaux et de chefs d’entreprises qui réduisent leur activité à cause du prix de l’énergie quand d’autres, plus fragiles, ont déjà mis la clé sous la porte.

> LES INVITES



- Harald Zillikens, maire de Jüchen.

- Edwige Kuhn, habitante de Jüchen.

- Claus Riesenberg, installateur de poêles à bois.

- Marius Baader, directeur général Aluminium Deutschland.

- Angela Erwin, députée.

