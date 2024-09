"Nous, les Européens". Europe, des bébés à tout prix !

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Le déclin de la population européenne semble inéluctable : avec un taux de natalité de 1,53 enfant par femme, le renouvellement des populations n’est plus assuré. Comment enrayer cette dynamique inquiétante d’une Europe vieillissante ? Financement des retraites, manque de main-d’œuvre, absence de perspectives d’avenir… les enjeux sont cruciaux. "Nous, les Européens" (X) s'est rendu en Italie, pays particulièrement concerné par la baisse de natalité.

Italie : relancer les naissances

> GRAND REPORTAGE

L’Italie est l’un des pays de l’Union européenne où le taux de natalité est le plus bas, 1,2 enfant par femme, et où les jeunes vivent le plus longtemps chez leurs parents. La présidente du Conseil des ministres depuis 2022, Giorgia Meloni, a fait de la natalité et de la famille une priorité absolue. Des mesures ont été annoncées : aides sociales, développement des crèches… Cela suffira-t-il à inverser cette tendance ?

Un reportage de Frédérique Maillard Laudisa et Giona Messina.

> SUR LE TERRAIN

En Italie, avec la ministre de la Famille, de la Natalité, et de l’Egalité des chances, le magazine fait le bilan sur la perte démographique dans le pays et les réformes prévues par le gouvernement de Giorgia Meloni. Pour faire face au manque de main-d’œuvre, la filière du parmesan fait appel à des travailleurs venus d’Inde, des membres de la communauté sikh. Entretiens dans une laiterie de la région de Novellara, en Emilie-Romagne.

> L'INVITEE

- Eugenia Roccella, ministre italienne de la Famille, la Natalité et l'Egalité des chances.

