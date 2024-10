"Nous, les Européens". L'Europe, championne du luxe

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Malgré un contexte économique difficile et une situation internationale incertaine, le marché du luxe a enregistré une croissance de 8 à 10% en 2023, et l'Europe a retrouvé sa place de leader en la matière. Cette progression devrait se poursuivre : selon une étude de Bain & Company, le secteur dans sa globalité pourrait atteindre 2 500 milliards d’euros en 2030.

Pourquoi un tel succès ? Quelles sont les nouvelles recettes de cette industrie ? A travers deux reportages et des interviews sur le terrain, "Nous, les Européens" (X(Nouvelle fenêtre)) s'est immergé dans les coulisses du luxe. En Italie d'abord, avec des entreprises emblématiques, puis en France, patrie des plus grands groupes mondiaux comme LVMH, Kering, Chanel, L’Oréal... Et où le marché du luxe d’occasion se développe.

> LES GRANDS REPORTAGES

Italie, un précieux héritage

Tradition, savoir-faire uniques et très qualitatifs, élégance : cela pourrait être la définition du luxe à l’italienne. A Maranello, en Emilie-Romagne, l’entreprise Ferrari a ouvert ses portes aux équipes du magazine. Avec 1,25 milliard de bénéfice net en 2023, le groupe bat tous les records financiers. Comment expliquer ce succès phénoménal ? A Florence, côté mode, l'entreprise Ferragamo, aujourd’hui dirigée par la troisième génération de la famille fondatrice, dévoile les secrets de sa longévité.

Un reportage d’Hélène Hug et Jean-Marie Lequertier.

Luxe, des occasions en or !

Sacs à main, montres, chaussures, haute couture : la seconde main existe aussi dans le secteur du luxe. Sur ce marché à forte croissance, la France est en haut du podium. Des ventes aux enchères aux sites spécialisés, en passant par les réseaux sociaux, reportage auprès des vendeurs et des clients, dont certains ont en même fait un métier.

Un reportage d’Alexandre Paré.

> SUR LE TERRAIN

Pendant la Fashion Week à Paris, l’événement du monde du prêt-à-porter de luxe, décryptage et entretiens sur l’industrie et l’économie du luxe avec des créateurs comme Alice Vaillant, des fans et des experts.

