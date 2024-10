L'ouverture du luxe au marché de l'occasion a permis à une nouvelle clientèle d'acquérir des objets d'exception à moindre coût, et de manière plus écologique et durable. Une tendance lancée par la montre de collection.

Le mode de consommation des Français évolue et aujourd'hui, acheter en "seconde main" est une tendance bien ancrée. Ils la voient comme une alternative plus écologique et économique aux achats traditionnels. Mode, électroménager, mobilier... tous les secteurs sont concernés par ce marché en pleine expansion, et désormais, même les produits de luxe.

Des plates-formes comme Vestiaire collective, Monogram, Collector Square et même le très populaire Vinted y ont trouvé une nouvelle source de revenus : en 2023, les achats d'occasion d'articles de luxe ont représenté 35 milliards d'euros de chiffre d’affaires dans le monde, soit une croissance annuelle de plus de 15% selon les conclusions de l'étude 2024 de l'entreprise Tripartie et du cabinet de conseil Wavestone. Le phénomène a démarré avec les montres de collection qui, sur les sites spécialisés, se vendent pour quelques centaines d’euros et jusqu'à plus d’un million.

Accéder à un produit luxe et pouvoir le transmettre

Dans sa boutique parisienne, Jean-Yves Vergara n’a pas attendu l’effet de mode pour vendre de l’occasion. Depuis trente-cinq ans, ce professionnel dont l’aïeul dirigeait la première horlogerie de Paris s’est spécialisé dans les montres anciennes de luxe. Une passion qui se limitait jusqu'alors à des collectionneurs fortunés mais qui, aujourd’hui, atteint une nouvelle clientèle qui rêve de s'offrir une Omega, une Rolex, une Jaeger-LeCoultre ou tout autre exemplaire ancien des plus grandes manufactures.

Ce jour-là, Maria, une étudiante parisienne, a franchi les portes de sa boutique pour satisfaire sa passion pour les montres, transmise par son père, grand collectionneur. Pour elle, le vintage n’est pas seulement une solution économique, c’est aussi un achat durable : "J’essaie d’acheter des objets qui ont déjà eu un propriétaire. Déjà, c’est plus économique, c’est plus écologique et je reste dans l’idée d’une consommation cyclique. Je ne souhaiterais pas être ni la première propriétaire de cette montre ni la dernière. Il y a aussi cette idée d’acheter des montres et des bijoux que je peux léguer à mes enfants, à ma famille. Donc quand je fais un achat, je pense aux futurs propriétaires et aux gens qui vont pouvoir réutiliser ces objets."

Extrait de "L'Europe, championne du luxe", diffusé dans "Nous, les Européens" le 10 octobre 2024.

