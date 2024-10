"Nous, les Européens". Islande, Monténégro : l’appel des grands espaces

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Les touristes sont de plus en plus nombreux à répondre à l’appel des grands espaces, et certaines destinations en profitent pleinement, comme l’Islande et le Monténégro. Mais comment concilier développement touristique et préservation de la nature ? "Nous, les Européens" (X(Nouvelle fenêtre)) est parti en voyage...

Monténégro, le nouveau joyau des Balkans

> LE GRAND REPORTAGE

Avec ses paysages spectaculaires, ses fjords, ses plages, le Monténégro séduit de plus en plus de visiteurs depuis les années 2000, notamment des Français, et cherche à gagner sa place sur la carte des voyages en Europe. Le tourisme représente déjà 25% du produit intérieur brut du pays, et certains secteurs – comme la ville de Kotor, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi que la côte monténégrine – semblent déjà menacés par le surtourisme.

Un reportage d'Alexandre Paré et Juliette Jonas.

> SUR LE TERRAIN EN ISLANDE

Paysages spectaculaires, volcans, météo tourmentée : en Islande, Eléonore Gay rencontre des guides, des experts, des touristes. La fréquentation record, plus de 2 millions de touristes chaque année pour une population de 382 000 personnes, confirme le succès de cette destination nordique.

> L'INVITE

Entretien avec le grand écrivain islandais Hallgrímur Helgason.

