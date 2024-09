"Nous, les Européens". Grèce : la renaissance

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

En 2009, la quasi-faillite de la Grèce a ébranlé toute l'Europe en menaçant la zone euro d'effondrement. Le pays, sous étroite surveillance de la Commission européenne, va vivre des années d'austérité.

Aujourd’hui, la Grèce semble avoir touné la page de cette crise économique et vit une véritable renaissance avec le retour de la croissance et des investisseurs. Le tourisme, secteur numéro 1 de l’économie, bat des records. Mais ce nouvel élan ne profite pas à tous.

La Grèce au secours de ses fonds marins

> LE GRAND REPORTAGE

Le gouvernement grec a pris une mesure inédite en Europe : interdire le chalutage de fond dans les aires marines protégées. Cette technique qui consiste à racler les fonds avec un filet est accusée de détruire les écosystèmes. Un tiers des zones marines du pays seront concernées d’ici 2030.

Un reportage de Frédérique Maillard Laudisa et Loïc Le Moigne.

> RENCONTRES SUR LE TERRAIN

En Grèce, Eléonore Gay rencontre des chefs d’entreprise et des salariés qui misent sur l’essor économique du pays : George Batrouni, fondateur de l'hôtel Okupa, Giorgios Panagis, chef du restaurant Lsandsia, Théodore Giannaros, météorologue et spécialiste des incendies à l'Observatoire national d’Athènes, et Filippa Chatzistavrou, professeure de sciences politiques à l'université nationale et capodistrienne d’Athènes.

