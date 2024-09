Vidéo Australie : cinq ans après l'"Eté noir" des incendies, les koalas sont de retour sur l'île Kangourou Durée de la vidéo : 3 min Australie : cinq ans après l'"Eté noir" des incendies, les koalas sont de retour sur l'île Kangourou Australie : cinq ans après l'"Eté noir" des incendies, les koalas sont de retour sur l'île Kangourou (ENVOYÉ SPÉCIAL / FRANCE 2) Article rédigé par France 2 France Télévisions Envoyé spécial France 2

En 2020, l'Australie a vécu une tragédie écologique : huit mois de terribles incendies qui ont décimé la faune et la flore de l'île Kangourou, un sanctuaire pour les kangourous et les koalas. Près de cinq ans plus tard, contre toute attente, l'île s'est régénérée. "Envoyé spécial" a pu y observer le retour des koalas au milieu des eucalyptus.

Ce fut un Black Summer, un été noir. En 2020, l'île Kangourou, au large de l'Australie, a été ravagée par d'interminables incendies. La plus grande catastrophe écologique de son histoire. Dans ce sanctuaire pour koalas et kangourous, plus de 32 000 animaux ont péri dans les flammes. Pourtant, près de cinq ans plus tard, l'île offre un formidable exemple de la résilience de la nature, que les scientifiques de tout le pays viennent étudier. "Envoyé spécial" y a accompagné une équipe de chercheuses. Etonnamment, les feux semblent même avoir revitalisé certaines espèces. Non seulement une forêt abondante a remplacé un tas de cendres, mais en plus, les animaux sont de retour. Même les koalas, pourtant handicapés par leur mauvais instinct de survie. L'île en comptait 40 000, mais l'espèce a été durement touchée : si les flammes atteignent le sommet des arbres comme lors des incendies de 2020, ils sont pris au piège car c'est là qu'ils se réfugient, explique Bronte Fairclough, spécialiste des koalas à l'université de Flinders. L'eucalyptus et son étonnante capacité de régénération Avec son groupe, elle a recensé 20 individus au total dans cette plantation d'eucalyptus dont ces marsupiaux raffolent, soit huit de plus que l'an dernier. Après les incendies, ils ont très vite retrouvé de quoi se nourrir grâce à une surprenante propriété de l'eucalyptus : c'est un arbre que le feu régénère. La combustion libère en effet les graines des capsules stockées dans la canopée, qui donnent naissance à de nouvelles pousses. Les koalas se réinstallent même dans les zones qui avaient brûlé, remarque l'une des scientifiques, qui les repère grâce une caméra thermique installée sur un drone. "Deux mois seulement après les feux, se souvient-elle, on a vu ici les arbres se remettre à pousser rapidement. Depuis, je les vois grandir d'un mètre et demi chaque année. Ils grandissent très vite." Une très bonne nouvelle pour les koalas…