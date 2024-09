Près d'un mois après le décès d'Alain Delon, Hiromi Rollin s'exprime pour la première fois à la télévision dans "Envoyé spécial". Mise à l'écart par les enfants de la star, elle dit pourtant avoir partagé la vie de l’acteur pendant de longues années.

"Nous nous sommes aimés pendant plus de trente ans, nous avons vécu ensemble dix-sept ans, à Douchy. Depuis que j'ai été évincée, je me suis accrochée à l'espoir de le retrouver un jour. Il n'est plus là, je n'ai pas pu lui dire au revoir", déclare Hiromi Rollin. Elle confie avoir appris le décès d'Alain Delon par une amie, la famille ne l'ayant pas prévenue. Ses demandes d'assister à la mise en bière de l'acteur ont été ignorées, affirme-t-elle.

Elle s'exprime pour la première fois à la télévision depuis la disparition d'Alain Delon, le 18 août dernier, à 88 ans. Hiromi Rollin a accepté d'accorder une interview exclusive à Elise Lucet dans "Envoyé spécial", l'occasion pour elle de donner sa version des faits.

Compagne ou dame de compagnie ?

Les enfants de la star affirment qu'elle n'était qu'une "dame de compagnie", elle soutient avoir été la dernière compagne de l'acteur. "Il me disait en me prenant les mains : 'bonjour ma moitié, merci d'être là, si je suis en vie c'est grâce à toi'...", affirme-t-elle. Elle se dit aujourd'hui "bafouée", "et notre amour est bafoué".

Cette vie partagée avec Alain Delon était loin, selon elle, d'être "un long fleuve tranquille" : "c'était plutôt la mer agitée, avec des tempêtes tout le temps" . L'acteur, qui était à ses dires "un peu macho", lui a demandé d'abandonner sa carrière d'assistante-réalisatrice, mais aussi ses amis et sa famille au Japon. Elle décrit même un homme "coléreux et violent", qui "faisait des chantages" : "Si tu vas au Japon, c'est pas la peine de revenir à Douchy", lui aurait-il dit. "J'ai osé aller au Japon deux fois pour mon père, raconte-t-elle. Il m'a virée deux fois, à mon retour du Japon. Il voulait tout ou rien".

Au printemps 2023, l'acteur lui aurait promis de lui "offrir une couverture de Paris Match". "Alain a même trouvé le titre : 'la dernière femme de ma vie'". Mais cette une du magazine n'a jamais existé, l'idée, selon elle, ayant dû "faire peur aux enfants". Le mariage non plus, que l'acteur considérait comme "possible", raconte Hiromi Rollin. Si elle était salariée par Alain Delon depuis 2012, c'était, explique-t-elle, uniquement pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. "Je n'ai jamais été ni son assistante, ni son employée", affirme-t-elle.

Expulsée en 2023 de la résidence de la star

Le 5 juillet 2023, Hiromi Rollin est expulsée de la résidence de la star à Douchy, dans le Loiret, à la demande d'Anouchka, Anthony et Alain-Fabien Delon qui l'accusaient de maltraitance. L’affaire a depuis été classée sans suite, et Hiromi Rollin a toujours clamé son innocence. Elle a décidé de porter plainte à nouveau contre eux : "Alain n'est plus là pour vivre ça. C'est pour ça que j'ai attendu. Et j'ai tout perdu. On m'a détruit ma vie, là je n'ai rien à perdre." A ce jour, la plainte n'a pas été déposée.

"Envoyé spécial" a contacté les avocats d'Alain Delon et de sa fille Anouchka, ainsi qu'Anthony et Alain-Fabien directement. Ceux qui ont souhaité répondre contestent les déclarations d'Hiromi Rollin. Alain-Fabien a fait parvenir une lettre signée Alain Delon en décembre 2022, affirmant qu'il refuse d'épouser Hiromi Rollin malgré son insistance et qu'il ne souhaite plus qu'elle séjourne à Douchy.

Une interview diffusée dans "Envoyé spécial " le 12 septembre 2024.

