Que valent les produits vendus dans le commerce contre les piqûres des moustiques tigres qui colonisent l'Hexagone et peuvent transmettre des maladies tropicales ? Une journaliste d'"Envoyé spécial" s'est dévouée pour en tester quelques-uns.

C'est le cousin d'un insecte universellement détesté, mais plus petit, plus silencieux et nettement plus agressif. Zébré de noir et de blanc, le moustique tigre est surtout un redoutable vecteur de maladies tropicales, comme la dengue, le virus Zika ou le chikungunya. Les campagnes de démoustication en éliminent un grand nombre, mais comment se protéger individuellement de ses piqûres ? Sous le contrôle de l'entomologiste Grégory L'Ambert et avec la participation de femelles de l'espèce Aedes Albopictus assoiffées de sang (comme chez les autres moustiques, ce sont elles qui piquent), "Envoyé spécial" a testé les produits disponibles sur le marché.

Au registre des méthodes dites naturelles, on trouve des bracelets antimoustiques diffusant des huiles essentielles de lavandin et de géraniol, réputées éloigner les insectes. La journaliste d'"Envoyé spécial" va jouer les cobayes : portant un tel bracelet, elle glisse sa main au milieu des insectes piqueurs.... Nullement incommodés, ils attaquent aussitôt : au moins dix-sept piqûres en quelques secondes. Verdict : "Inefficace".

Efficacité reconnue pour quatre substances : icaridine, DEET, IR3535 et eucalyptus citriodora

On note une nette différence en vaporisant sur l'autre main un répulsif à base d'icaridine, qui perturbe le système olfactif des moustiques, les désoriente et les empêche de localiser les cibles humaines. Avec le DEET, l'IR3535 et l'eucalyptus citriodora, c'est l'une des quatre substances reconnues comme efficaces contre les piqûres de moustiques tigres. La célèbre citronnelle, elle, aura "au mieux une efficacité de quelques minutes", précise le spécialiste, et ce uniquement à l'endroit où elle est appliquée. Les bougies à la citronnelle ne protègent donc pas des moustiques...

Passons aux diffuseurs et autres serpentins. Les premiers contiennent soit du répulsif, soit de l'insecticide... que l'on respire ; les seconds le plus souvent un produit chimique. Ces substances présentent donc une certaine toxicité, tout comme les bombes insecticides... En l'absence de risque sanitaire, Grégory L'Ambert "ne recommande pas d'utiliser des produits chimiques", sauf cas de dengue signalés à proximité ou si l'on voyage dans un pays où circulent les maladies transmises par le moustique tigre.

Enfin, le chercheur règle leur compte aux lampes à UV, à ne pas utiliser dehors sous peine de "tuer énormément d'insectes très utiles à votre jardin ou à l'environnement", et aux appareils à ultrasons, "encore une légende populaire : ç'a été démontré depuis les années 80 que ça n'avait aucun effet".

