L'Argentine de 39 ans accuse Oscar Jegou et Hugo Auradou de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel de Mendoza, en Argentine. Les rugbymen contestent sa version.

Elle donne sa version. "Envoyé spécial" a pu recueillir le témoignage de l'Argentine qui accuse deux rugbymen français, Oscar Jegou et Hugo Auradou, de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel de Mendoza, en Argentine.

"Je suis allée à la salle de bain et je lui ai demandé 's'il te plaît, laisse-moi rentrer chez moi'", explique la femme de 39 ans au micro d'"Envoyé spécial" – l'image est une reconstitution. "Il m'a dit 'non non non', il m'a attrapé le cou, il m'a mise sur le lit, il m'a deshabillée comme un animal", assure la plaignante. Les deux rugbymen de 21 ans contestent sa version des faits : ils reconnaissent une relation sexuelle, mais affirment qu'elle était consentie et nient le viol.

Elle déplore la décision du parquet de Mendoza, qui a autorisé mardi 3 septembre les deux rugbymen à quitter l'Argentine. "Ils [l'entourage des joueurs] investissent tant d'argent dans cette affaire judiciaire pour les faire sortir, pour qu'ils soient libres comme s'ils étaient des héros qui n'avaient rien fait", fustige-t-elle. Même s'ils quittent le pays, les rugbymen devront "se présenter s'ils sont convoqués au consulat d'Argentine en France, établir une adresse réelle et virtuelle", voire "se présenter à Mendoza si cela leur est demandé", a précisé le parquet de Mendoza.