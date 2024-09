Au large de l'Australie, l'île Kangourou a été ravagée par des incendies en 2020. Si les feux ont détruit bâtiments et infrastructures, ils ont aussi revitalisé des espèces existantes : près de cinq ans plus tard, la faune et la flore ont ressurgi.

Ravagée par d'immenses et d'interminables incendies en 2020, l'île Kangourou, au large de l'Australie, n'était plus qu'une vaste étendue de terre noire, laide et fumante. Avec plus de 210 000 hectares partis en fumée – soit plus de trois fois la superficie des zones incendiées en France en 2022 –, l'île a connu la plus grande catastrophe de son histoire.

Dans ce sanctuaire pour koalas et kangourous, plus de 32 000 bêtes ont péri dans les flammes et des milliers d'habitations, commerces et infrastructures ont été réduits en cendres.

Un aperçu de la résilience de la nature

Mais près de cinq ans après ce "Black Summer" ("été noir"), l'île renaît déjà de ses cendres et offre un formidable aperçu de la résilience de la nature. Plutôt que de détruire à jamais les paysages qu'ils ont ravagés, les feux ont comme revitalisé les espèces déjà existantes. "C'est comme si la nature avait appuyé sur le bouton reset", constatent les scientifiques qui se portent au chevet de la flore locale.

Certaines espèces de fleurs et de plantes indigènes qui avaient disparu de l'île depuis soixante-dix ans poussent à nouveau et les animaux sauvages sont de retour. Etape incontournable des circuits touristiques en Australie, l'île Kangourou voit aujourd'hui revenir les visiteurs... qui sont mis à contribution par les autorités pour aider à la renaissance de l'île.

Un reportage d'Angélique Forget, Marie Boyer, Germain Baslé, Elsa Rinjeonneau, Antoine Védeilhé, Antoine Lemesle / Keyi Productions diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 septembre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".