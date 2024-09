Mise en examen de deux joueurs de l'équipe de France pour viol aggravé lors d'une tournée en Argentine, scandales divers liés à la consommation d'alcool ou de cocaïne... Y a-t-il un malaise dans le rugby français ? Dans "Envoyé spécial", le président de la Fédération de rugby déclare vouloir lever le voile sur ces dérives.

Sur les terres de l'ovalie française, l'affaire Jegou-Auradou a créé un choc. Alors le président de la Fédération française de rugby multiplie les réunions de crise avec des clubs, partout dans le pays. Florian Grill se veut ouvert à toutes les questions sur "ce qui s'est passé en Argentine". Et quand certains suggèrent qu'il faudrait plus d'encadrement parce que "malgré tout, c'est des jeunes", il ne laisse pas passer : Hugo Auradou et Oscar Jegou ont certes 20 et 21 ans mais "ils sont professionnels, majeurs, très bien payés", et ce sont eux qui "décident de repartir" après être rentrés à l'hôtel avec l'équipe.

Les méthodes d'encadrement sont à revoir, admet le président de la FFR, mais "ce qui manque, d'après lui, c'est un régime de sanctions". Il se dit prêt à mettre en place "une grille de sanctions, financières, parce que (...) c'est bien de toucher au portefeuille, et sportives, comme on l'a fait sur Jaminet, avec des exclusions, temporaires ou définitives, des équipes de France".

"Est-ce qu'il y a des problèmes d'alcool, de cocaïne, des problèmes de violence, de violences sexuelles ? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut mettre un voile là-dessus et faire comme si ça n'existait pas ? La réponse est non." Florian Grill, président de la FFR à "Envoyé spécial"

Florian Grill est d'autant plus remonté que l'un des deux joueurs mis en examen pour viol aggravé, Oscar Jegou, a été sélectionné sur cette tournée en Argentine alors que neuf mois auparavant, il avait été contrôlé positif à la cocaïne après un match. Il avait été suspendu pour un mois et s'était engagé à donner le bon exemple, ainsi qu'à sensibiliser les joueurs sur les risques des excès dans le rugby.

Face aux caméras d'"Envoyé spécial", le président de la Fédération affirme son intention de "prendre le taureau par les cornes". "Jusqu'ici, on mettait un peu la poussière sous le tapis de ce point de vue-là, reconnaît-il. On a un devoir de vérité. Ce devoir de vérité, il suppose qu'on dise les choses."

Extrait de "Troisième mi-temps : le rugby hors jeu ?", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial " le 12 septembre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android ), rubrique "Magazines ".