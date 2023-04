"Envoyé spécial" du jeudi 27 avril 2023

Au sommaire cette semaine : "Main-d'œuvre : la revanche des salariés ?" ; ""Intelligence artificielle : amie ou ennemie ?" ; "Rodéos urbains : gare aux chauffards !".

Main-d'œuvre : la revanche des salariés ?

A Brest et dans tout le Finistère, le taux de chômage a fondu à 6,3% et les employeurs se désespèrent. Ils ne manquent pas de travail mais de travailleurs. Sur les ronds-points, devant les entreprises, on ne compte plus les banderoles "Urgent, on recrute". Où trouver des candidats dans une région quasiment au plein emploi ? Comment convaincre les salariés de rester quand un autre employeur leur propose de meilleures conditions ?

Dans cette pointe reculée de la Bretagne, même les métiers traditionnels comme l’ostréiculture sont confrontés à la pénurie de main-d’œuvre. Dans les métiers les plus en tension, les salaires montent et les conditions de travail doivent s’améliorer, sous peine de voir les employés s’en aller. "Envoyé spécial" est allé à la rencontre de cette France qui découvre le plein emploi après des décennies de chômage de masse.

Un reportage de Valérie Astruc, Guillaume Marque, Sylvain Testor, Baptiste Blanc, Mikaël Bozo.

Intelligence artificielle : amie ou ennemie ?

Un ordinateur capable de réussir brillamment le concours pour devenir avocat sans l’aide d’aucun être humain. Une machine accessible gratuitement, qui raisonne aussi bien qu’un professeur, diagnostique vos maladies mieux qu’un docteur, peut rédiger des courriers, des rapports, des devoirs ou des annonces commerciales à votre place… Ce n’est plus de la science-fiction, depuis que Chat GPT a été mis en ligne il y a quelques mois.

Le développement de l’intelligence artificielle, qui permet aussi de fabriquer de fausses informations, suscite une inquiétude grandissante. Industriels, financiers, scientifiques, pourquoi misent-ils tous sur cette nouvelle technologie ? Pourquoi cette dernière innovation venue de la Silicon Valley n’est-elle pas qu’un gadget de plus ? Si des millions d’emplois sont menacés par ces machines, quels sont les métiers qui vont disparaître les premiers ? Comment faire face à l’intelligence artificielle ? A quoi ressembleront nos vies quand les machines seront plus intelligentes que les hommes ?

Un reportage de Yannick Sanchez, Elodie Delevoye, Juliette Jonas, Sarah Lerch et Harold Horoks.

Rodéos urbains : gare aux chauffards !

C'est un phénomène qui touche toutes les métropoles, grandes ou moyennes, du moment qu'il y a une zone industrielle ou commerciale avec un grand parking à proximité : les soirs des vendredis et samedis, des voitures se lancent à toute allure sur des lignes droites et dérapent dans les virages, en pleine nuit au milieu de spectateurs sans aucune protection. En un an, le nombre de "rassos" a été multiplié par trois partout en France.

Le 14 avril 2023, un de ces rodéos urbains a fait 13 blessés dans la banlieue de Bordeaux. "Envoyé spécial" a retrouvé certaines victimes de cette soirée et a suivi des jeunes qui bravent le danger tous les week-ends pour assister à ces courses illégales.

Un reportage de Julien Duponchel, Julien Fouchet, Léa Prunier, Tom Cluzeau, Gabriel Viallet, Bruno Maruani.

