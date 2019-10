"Envoyé spécial" du jeudi 24 octobre 2019

Nouvelle formule pour "Envoyé spécial" à la rentrée de septembre 2019 : plus de proximité, plus de rencontres, plus d’immersion. Chaque jeudi, Elise Lucet présente l’émission sur le terrain, au contact de celles et ceux qui participent aux reportages. Autour d’elle, des citoyens, les invités, les acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters qui donnent leur nom à l’émission et partagent avec les téléspectateurs les coulisses de leurs enquêtes.

L’émission s’ouvre avec "Le choix d’Envoyé spécial", un reportage, une enquête, une découverte, dont la diffusion est parfois suivie d’un entretien avec un invité. "Envoyé spécial" a aussi des rubriques récurrentes : "Ma vie de…", tournée au plus près du quotidien des Français ; "Ils changent le monde", pour voir à l’œuvre ceux qui, par optimisme, par conviction ou par engagement, trouvent des solutions ; "L’enquête", l’investigation sur les grands thèmes de l'actualité ; "L’Envoyé spécial", le reportage à l’étranger, qui explore, décrypte, montre les grands enjeux de la planète.

Au sommaire

"Ma vie de..."

Pesticides : les champs de la colère

Faut-il interdire les pesticides chimiques à proximité des habitations ? Agriculteurs, riverains, élus, la question divise dans de nombreuses villes et villages. Des maires de tous bords politiques multiplient les arrêtés anti-pesticides, au nom du principe de précaution. Ils disent vouloir protéger la santé de leurs administrés, dont certains sont convaincus que ces produits les rendent malades.

Mais qu’en pensent les agriculteurs pointés du doigt ? Peuvent-ils encore travailler avec de telles restrictions ? Les équipes d'"Envoyé spécial" ont suivi le face-à-face tendu entre pro et anti-pesticides, comme à Langouët en Ille-et-Vilaine et Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne.

Un reportage de Pierre Monégier et Virginie Vilar.

"L'enquête".

Disparitions mystérieuses : la piste Lelandais ?

Nordahl Lelandais est-il un tueur en série méticuleux, organisé, déterminé ? L’ancien militaire est poursuivi pour l'enlèvement, la séquestration, le meurtre de Maëlys et pour l’assassinat du caporal Arthur Noyer.

Mais des dizaines de familles s’interrogent : leur proche disparu aurait-il croisé la route de Nordahl Lelandais? "Envoyé spécial" a remonté la piste de ces disparitions dramatiques.

Une enquête de Perrine Bonnet et Claire-Marie Denis.

Entretien.

"J'étais terrorisée"

Une ex-compagne de Nordahl Lelandais a accepté de témoigner pour la première fois à la télévision. Elle a partagé le quotidien du meurtrier présumé pendant près d’un an et demi et raconte ses relations avec un homme qu’elle décrit comme froid et violent. Elle dit avoir alerté à quatre reprises la gendarmerie de la dangerosité de son compagnon, en vain selon elle. Un récit glaçant.

Un entretien de Laura Aguirre de Carcer, Steven Pichavant et Florian Leblanc.

"Ils changent le monde".

Himalaya, des médecins au sommet

Médecins, infirmière, pharmacien, ophtalmologue et opticiens, ils viennent de toute la France et pendant quatre semaines, ils ont parcouru près de 1 500 kilomètres, pour rejoindre plus de six villages perchés dans l'Himalaya. Ces neuf Français ont mis leurs connaissances médicales au service des "oubliés de l’Himalaya", dans le Zanskar, surnommé le "petit Tibet" de l’Himalaya indien.

C'est la première fois qu'une équipe médicale se rend en ces lieux oubliés du monde moderne. Une aventure humaine exceptionnelle au cœur d'une des régions les plus inaccessibles et reculées au monde.

Un reportage de Sophie Przychodny avec Babel Press.

La rédaction d'"Envoyé spécial" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

