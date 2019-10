VIDEO. Pesticides : agressé lors d'un épandage, un agriculteur témoigne dans "Envoyé spécial"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Pourquoi mon image de producteur d'alimentation est passée d'un coup à assassin et empoisonneur ?" Comme il le raconte à "Envoyé spécial", Thomas Blot, agriculteur dans la Sarthe depuis treize ans, a décidé de changer de métier, lassé par les critiques sur son usage des pesticides et marqué par l'agression dont il a été victime lors d'un épandage.

En 2018, un cycliste s'en est pris à lui. "J'étais en train de pulvériser, je l'ai vu s'arrêter, lever les bras au ciel. Il a fini par attraper des cailloux et me les jeter en direction du tracteur. Etre pris à partie comme ça, verbalement, c'est difficile à vivre, mais physiquement, c'est le summum. Ça me fait peur, parce que ça finira forcément mal", raconte-t-il.

