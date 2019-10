VIDEO. Himalaya, des médecins au sommet

Médecins, infirmière, pharmacien, ophtalmologue et opticiens, ils viennent de toute la France et pendant quatre semaines, ils ont parcouru près de 1 500 kilomètres, pour rejoindre plus de six villages perchés dans l'Himalaya. Ces neuf Français ont mis leurs connaissances médicales au service des "oubliés de l’Himalaya", dans le Zanskar, surnommé le "petit Tibet" de l’Himalaya indien.

Un lieu oublié du monde moderne

Grimpant jusqu'à 5 000 mètres, ces héros du quotidien apportent leur aide à ces patients de très haute altitude dont l’isolement rend l'accès aux soins les plus basiques extrêmement compliqué. C'est la première fois qu'une équipe médicale se rend en ces lieux oubliés du monde moderne. L'équipe d'"Envoyé spécial" a suivi cette aventure humaine exceptionnelle au cœur d'une des régions les plus inaccessibles et reculées au monde.

Un reportage de Sophie Przychodny avec Babel Press diffusé dans "Envoyé spécial" le 24 octobre 2019.