VIDEO. Les tumeurs qu'a développées Catherine ont-elles un rapport avec les pesticides utilisés près de sa maison ?

En Mayenne, Catherine Fargeas a vu le paysage se métamorphoser en une dizaine d'années, et sa santé se dégrader ainsi que celle de sa fille. La prairie naturelle a fait place à des cultures de maïs, et sa maison se retrouve encerclée par des parcelles traitées plusieurs fois par an. Un extrait d'"Envoyé spécial".