"Complément d'enquête". PPDA, la chute d'un intouchable

Pendant trente ans, Patrick Poivre d’Arvor a été le présentateur préféré des Français, la star du journal de 20 heures de TF1 et ses 10 millions de téléspectateurs. Depuis février 2021, l’ex-champion de l’Audimat se retrouve au cœur d’un scandale sexuel sans précédent dans le monde des médias : à ce jour, 26 femmes ont témoigné contre lui et 16 ont porté plainte, dont sept pour viol. Elles avaient entre 19 et 34 ans et racontent s’être tues jusqu’alors par honte ou peur pour leur carrière.

La face cachée d'un champion de l'Audimat

Derrière le journaliste surdoué, l'écrivain romantique, le séducteur invétéré, ce documentaire raconte la face cachée de la vedette de la chaîne la plus puissante d'Europe. Cette investigation s’appuie sur des témoignages et des documents inédits. Patrick Poivre d'Arvor nie en bloc toutes les accusations portées contre lui. La plupart des plaintes déposées ont été classées sans suite faute de preuve ou pour prescription. Deux d'entre elles sont en cours d'instruction par la justice.

Une enquête de Romain Verley, Manon Descoubès et Mikaël Bozo pour Dreamway Productions.

