"Complément d'enquête". Pénuries de médicaments : à quoi jouent les labos ?

C’est un chiffre alarmant qui ne cesse d’augmenter : en 2020, près de 2 500 médicaments ont connu une pénurie en France, six fois plus qu’il y a quatre ans. Un Français sur quatre s’est déjà vu refuser ses comprimés pour cause de pénurie.

Antibiotiques, antihypertenseurs, traitements contre le cancer ou la maladie de Parkinson : tous sont des médicaments courants, indispensables au quotidien des patients. En cas d’interruption, la santé de ces derniers peut être mise gravement en danger.

Course à la rentabilité ?

Comment en est-on arrivé là ? Qui est responsable ? De la course à la rentabilité des laboratoires aux défaillances des pouvoirs publics, "Complément d’enquête" s’est penché sur les dessous de ces ruptures d’approvisionnement à répétition. Aujourd’hui, la production d’environ 80% des substances actives de nos médicaments a été délocalisée en Asie, moins chère.

C’est le cas notamment pour les antibiotiques, pourtant essentiels dans notre système de soins. Un industriel français a accepté de nous raconter sa dépendance et comment l’explosion de l’usine de son fournisseur chinois l’a contraint à un arrêt brutal de sa production.

Mais parfois, ce sont les stratégies financières des grands laboratoires qui sont directement à l’origine des pénuries, quitte à bouleverser la vie de milliers de patients. Comme celle de Marc, qui a subi une ablation de la vessie suite à des pénuries à répétition de son traitement contre le cancer. Un traitement jugé très efficace par les médecins mais que le laboratoire a finalement décidé de ne plus produire. Selon les témoignages que nous avons recueillis, il ne serait pas assez rentable.

Défaillances des pouvoirs publics ?

Claudette, elle, a perdu son mari. Atteint d’un cancer du sang, il est décédé suite à la rupture de stock d’un des médicaments de son protocole de soins. "Complément d’enquête" révèle comment le laboratoire qui détenait le monopole de la commercialisation de cet anti-cancéreux dans toute l’Europe a volontairement organisé sa pénurie pour faire exploser les prix. Les Etats européens ont dû accepter des augmentations de 1 500% en moyenne pour continuer à être livrés ! Après enquête, les autorités italiennes ont condamné ces pratiques et le laboratoire à 5 millions d’euros d’amende. Pas la France, pourquoi ? Les pouvoirs publics jouent-ils vraiment leur rôle pour éviter ces pénuries ?

Une enquête de Julie Lotz avec Dream Way Productions.

La rédaction de "Complément d'enquête" vous invite à commenter l'émission sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #ComplementDenquete.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

