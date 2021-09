Pénuries de médicaments : "Play to Win", "jouer pour gagner", la stratégie de Sanofi

Pourquoi les pénuries de médicaments sont-elles de plus en plus fréquentes, au point qu'un Français sur quatre y ait déjà été confronté ? Le manque de prévoyance dans la constitution des stocks n'est pas seul en cause : les malades seraient régulièrement victimes des choix stratégiques des laboratoires. Extrait de "Pénuries de médicaments : à quoi jouent les labos ?", à voir dans "Complément d'enquête" le 9 septembre 2021.