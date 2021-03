"Complément d'enquête". Bygmalion : le secret qui a fait exploser la droite

Au commencement, il y a la défaite électorale et ses lendemains amers, quand les amis politiques d’hier révèlent des secrets bien gardés en direct à la télévision. Mai 2014, deux ans presque jour pour jour après la défaite de Nicolas Sarkozy, le directeur-adjoint de sa campagne passe aux aveux. Cet homme de l’ombre s’appelle Jérôme Lavrilleux.

Selon lui, les comptes du candidat de la droite à l’élection présidentielle de 2012 ont tout simplement été truqués. Pour cacher des millions d’euros de vraies dépenses, un système de fausses factures aurait été mis en place. Depuis, la justice a confirmé l’existence d’une fraude... à 18 millions d’euros.

Jérôme Lavrilleux livre sa vérité

En exclusivité pour "Complément d’enquête", Jérôme Lavrilleux a accepté de livrer toute sa vérité sur une affaire qui a déchiré sa famille politique et dont l’onde de choc a peut-être aussi précipité sa défaite à l’élection présidentielle suivante, celle de 2017.

Car l’affaire Bygmalion, c’est aussi le récit de cinq années de lutte où tous les coups semblent permis. Un combat entre trois grands fauves politiques : Nicolas Sarkozy, François Fillon et Jean-François Copé. Coups de pression, coups bas et intox, nous avons recueilli la parole d’anciens ministres et les souvenirs très précis d’anciens cadres de l’UMP.

Des témoignages inédits

Pour la première fois, nous avons aussi enregistré le témoignage exclusif d’un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République pouvait-il ignorer que le budget réel de sa campagne dépassait de plusieurs millions d’euros le plafond fixé par la loi ? Qui a organisé la fraude dont la justice l'accuse ? Dans l’équipe du candidat et à l’UMP, qui avait connaissance de ce système de "ventilation" des dépenses révélé par Jérôme Lavrilleux ?

A quelques jours de l’ouverture du procès Bygmalion, les journalistes d'investigation du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, et Tristan Waleckx de France 2, apportent pour "Complément d’enquête" de nouvelles révélations et des témoignages inédits sur cette affaire hors norme qui a fait exploser la droite.

