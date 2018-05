"Complément d'enquête". Dans la tête de Didier Deschamps

Pour le grand public, Didier Deschamps est ce footballeur de l'ombre, ce capitaine un peu "franchouillard", qui accompagnait le grand Zidane en 1998 lors de la Coupe du monde de football. Aujourd’hui, il est cet entraîneur des Bleus surnommé "la Dèche", au phrasé moqué par les Guignols, entre "taquetique" et "tequeniques".

Et si on s'était trompé ? Qui connaît vraiment le Français le plus titré de l'histoire ? Que sait-on de ce Basque de 49 ans, qui compte bien offrir à la France une deuxième étoile de champion du monde lors de la Coupe du monde de football, qui se tiendra en Russie du 14 juin au 15 juillet ? "Complément d'enquête" sur un anti-héros amoureux du pouvoir qui cultive la discrétion jusqu'au secret, devenu en trente ans le patron de l'équipe de France de football.

Obsédé par le contrôle et le secret

Deschamps, c'est l'histoire hors du commun de "Didier la gagne", prêt à tout pour éviter la défaite. L'histoire d'un garçon à la vie chaotique, devenu un stratège, obsédé par le contrôle et le secret. A-t-il quelque chose à cacher ? Secrets de vestiaires, polémiques nationales, scandales judiciaires… Explorer la vie de "Deschamps le passe-partout", c'est aussi revisiter une certaine histoire du football, moins glorieuse, entre corruption et dopage.

Immersion chez les Bleus, témoignages exclusifs de ses proches, bienvenue dans la tête de Didier Deschamps !

Une enquête de Julien Daguerre, Julien Ababsa et Karim Annette.

La rédaction de "Complément d'enquête" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #Cdenquete.

