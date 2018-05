VIDEO. "Tout le monde dit qu'il est très con et très gentil et, en fait..." : "Complément d'enquête" dans l'intimité de Didier Deschamps

Que sait-on de celui qui compte offrir à la France une deuxième étoile de champion du monde lors de la Coupe du monde de football, du 14 juin au 15 juillet ? Qu'est-ce qui fait courir "la Dèche" ? "Complément d'enquête" le 24 mai 2018 dans la tête de Didier Deschamps.

Et d'abord, "DD" est-il une personnalité lisse ? "Complément d'enquête" a posé la question à un autre Basque, lui aussi star du foot. Réponse immédiate de Bixente Lizarazu : "Lisse ? Non, non, il n'est pas lisse..."

Y aurait-il un mystère Deschamps ? Qui est vraiment ce Basque de 49 ans devenu le patron des Bleus ? Quels sont les secrets de cette antistar qui occupe depuis trente ans le sommet de la pyramide ?

Des témoignages exclusifs de ses proches

Avec des témoignages exclusifs de ses proches, "Complément d'enquête" brosse le portrait du sélectionneur de l'équipe de France de foot. Petit florilège dans cet extrait.

"Tous ceux qui le côtoient ou l'ont côtoyé pensent savoir très bien qui est Didier Deschamps, explique la journaliste Nathalie Iannetta, et je pense qu'en réalité, il doit à chacun d'entre nous manquer quelque chose… "

"Deschamps, il me fait penser par moments à cette phrase de Nicolas Sarkozy à propos de Chirac, confie l'un de ses biographes, Bernard Pascuito, auteur de La Face cachée de Didier Deschamps : 'Tout le monde dit qu'il est très con et très gentil, et en fait, il est très méchant et très intelligent !'..."

"Alors, est-ce qu'il y a Docteur Didier et Mister Deschamps ? Eh bien oui, sans doute..."

