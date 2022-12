"20h30 en fêtes". Naples de tous les saints

Direction Naples, troisième ville de la péninsule italienne par sa population et "la plus belle ville de l’univers", selon Stendhal. Parmi les visites incontournables du chef-lieu de la région de Campanie, la via San Gregorio Armeno. C’est dans cette rue que se fabriquent des crèches depuis huit cents ans. Genny Di Virgilio perpétue cette tradition. Ses meilleures ventes de santons ? Maradona et la reine Elizabeth II...

Dans un autre quartier de la ville, on peut déguster le délicieux “flocon de neige” de la pâtisserie de renom Poccella, une petite sucrerie légère dont la recette est protégée par un brevet.

Tout est culte, festif et gourmand

Et bien sûr, pas question de rater les pizzas de légende que délivre la pizzeria de Gino et Toto Sorbillo, l’une des plus vieilles familles de pizzaïoli de Naples, la ville où tout est culte, festif et gourmand.

Un reportage de "20h30 en fête" (Twitter), signé Marie-Pierre Farkas, Manon Descoubes, Alexandre Marcellin et Oktay Sengul.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".