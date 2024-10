"20h30 le samedi". L'académie de Francis Cabrel

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

"20h30 le samedi(Nouvelle fenêtre)" (X(Nouvelle fenêtre)) est allé à la rencontre de l'un des artistes cultes du patrimoine de la chanson française, mais aussi l'un des plus discrets : Francis Cabrel. Pour cela, les équipes ont parcouru 700 kilomètres de Paris au département 47, car c’est dans le Lot-et-Garonne, à Astaffort, son fief et son village, que le chanteur de Petite Marie vit le plus souvent. Il s’en éloigne rarement car c’est le seul lieu qui l’inspire.

L'émulation des talents

C’est dans ce village qu’il a créé, il y a trente ans, Les Rencontres d’Astaffort afin d’accueillir et de motiver les jeunes artistes qui travaillent trop souvent en solo. Pendant neuf jours, des auteurs et compositeurs travaillent ensemble et élargissent leurs compétences quel que soit leur univers musical. Les 15 meilleures créations sont sélectionnées et confrontées au public lors d'un concert le dernier jour du stage. Exceptionnellement, Francis Cabrel a bien voulu faire une place aux caméras du magazine.

Un reportage de Karine Comazzi, Jean-Charles Guichard et Nicolas Berthelot.

