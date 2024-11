"20h30 le samedi". Rêves de guitares

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Quand on naît dans une famille d’artistes talentueux, avec un père chanteur et une grand-mère écrivaine, il n’est pas toujours facile de trouver sa voie. Matthieu Chedid ne savait pas vraiment quelle était sa place jusqu’à ce qu’il découvre une guitare dans un grenier. L’instrument va changer sa vie, et de nouveaux héros tapisseront les murs de sa chambre, comme Jimi Hendrix…

Trouver sa place grâce à la guitare

Avec sa guitare, Matthieu a l’audace de créer son propre super-héros, et c’est un autre rockeur, Johnny Hallyday qui vient frapper à sa porte. Aujourd’hui, il continue de mélanger les mondes et se produit avec son complice et virtuose de guitare classique, Thibault Cauvin.

Un récit de Laura Lequertier, Vincent Barral et Elise Leygnier.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre) & Android(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)), rubrique "Magazines".