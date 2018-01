"19h le dimanche". Nordahl Lelandais : des témoignages inédits / Une Américaine à Buckingham

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct jusqu'à 19h55 par Laurent Delahousse. Au sommaire de ce numéro du 14 janvier :

> L'ENQUETE. Nordahl : l'homme aux deux visages. Avenant et charmeur pour les uns, colérique, solitaire et impulsif pour les autres, qui est vraiment Nordahl Lelandais, principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys et du caporal Noyer ? Léa Barracco, Mathilde Carton, Baptiste Laigle, Zachari Naciri et Clément Magnin ont retracé son parcours à travers la Savoie et l’Isère et recueilli en exclusivité des témoignages de ceux qui l'ont côtoyé.

> LE TEMOIGNAGE. Disparition de Lucas Tronche : la piste Nordahl. L'ombre de Nordahl Lelandais plane sur d'autres disparitions. Des investigations sont notamment en cours pour étudier son éventuelle implication dans l'affaire Lucas Tronche, un adolescent de 15 ans disparu dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze, le 18 mars 2015. Pauline Dordilly, Mathieu Benoist, Christophe Barreyre et Anthony Santoro ont rencontré ses parents.

Meghan et Harry, le couple le plus glamour de la planète

> L'HISTOIRE. Une Américaine à Buckingham. Le 19 mai prochain, le prince Harry, 33 ans, convolera avec Meghan Markle, une actrice américaine de trois ans son aînée. Le couple qu'ils forment est devenu, depuis l'annonce du mariage, le plus glamour de la planète. Au-delà des photos et des articles de presse, qui sont-ils vraiment ? Comment se sont-ils rencontrés ? Quels sont les enjeux auxquels ils vont devoir faire face ? Vincent Néquache, Renaud Vilain, Julien Goudichaud, Smaïn Belhadj et Mathieu Benoist apportent les réponses à ces questions…

