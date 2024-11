"20h30 le dimanche". Avec Demi Moore, Julien Doré et Audrey Lamy

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s)...

> La story : l'actrice américaine Demi Moore est à l'affiche, depuis le 6 novembre, de The Substance, un film gore et féministe de Coralie Fargeat, lauréat du prix du scénario au Festival de Cannes 2024. L'occasion, pour la star de 61 ans, de revenir sur les rôles marquants de sa carrière, et notamment celui tenu dans le film Strip-Tease, en 1996, pour lequel elle a été l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Une rémunération proche de celle de ses homologues masculins qui avait à l'époque engendré de vives critiques.

Et aussi, une actrice engagée et un album de reprises éclectiques

> Face à l'écran : sorti au cinéma le 6 novembre le film En tongs au pied de l’Himalaya, adapté du spectacle éponyme et autobiographique de Marie-Odile Weiss, raconte le quotidien difficile de la maman d'un enfant autiste. Le rôle de la mère est incarné par Audrey Lamy. Sur le plateau de "20h30 le dimanche"(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre) (X(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre), #20h30LD(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)), elle se confie sur ce qui a motivé son engagement dans cette comédie réaliste de John Wax.

> Le live : Julien Doré interprète une des reprises qui composent son nouvel et 6e album, intitulé Imposteur, disponible depuis le 8 novembre. Des réinterprétations de titres aussi divers que Cuitas les bananas de Philippe Risoli à Fly Me to the Moon de Franck Sinatra en passant par le célèbre titre des années 80 Pouvu qu'elles soient douces de Mylène Farmer.

